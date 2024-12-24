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Жительницу Перми задержали в Чувашии с 3 кг наркотиков

В Чувашии задержали жительницу Пермского края при попытке ввезти в республику 3 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Жительницу Перми задержали в Чувашии с 3 кг наркотиков

Жительницу Перми задержали в Чувашии с 3 кг наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительницу Перми задержали в Чувашии с 3 кг наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщину задержали 24 сентября на территории Вурнарского муниципального округа. По данным следствия, она получила партию наркотических средств в Московской области и перевозила их в Чувашию для дальнейшего сбыта. При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 3 кг синтетических наркотиков.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов

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