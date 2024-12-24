УФАС признало ненадлежащей рекламу ипотеки от застройщика «Западный луч»

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей финансовую рекламу специализированного застройщика «Финансово строительная компания “Западный луч”». Рекламодатель будет привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее местный житель пожаловался на рекламу жилищного кредита от застройщика, распространявшуюся на одном из региональных новостных сайтов. В статье крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по ипотеке от 5,9% годовых. При этом диапазоны значений полной стоимости кредита (ПКЗ) были прописаны мелким шрифтом после процентной ставки.

Согласно требованиям рекламного законодательства, вступившим в силу в прошлом году, диапазоны ПКЗ должны указываться до информации о процентной ставке шрифтом, размер которого не меньше остального текста.