Волжское пароходство в два раза увеличило количество практикантов в 2024 году

616 курсантов сделали первые шаги в профессии в составе опытных экипажей компании — это один из лучших результатов в судоходной отрасли. По сравнению с 2023 годом количество молодых специалистов выросло в 1,5 раза, а с 2022 годом — в 2 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Курсанты Волжского государственного университета водного транспорта работают на полномасштабном навигационном мостике в Учебно-тренажерном центре Волжского пароходства Курсанты Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина на открытии навигации на Верхней Волге Следующая фотография 1 / 2 Курсанты Волжского государственного университета водного транспорта работают на полномасштабном навигационном мостике в Учебно-тренажерном центре Волжского пароходства Курсанты Нижегородского речного училища им. И. П. Кулибина на открытии навигации на Верхней Волге

Будущие судоводители, судовые механики и судовые электрики начинают свой карьерный путь, как правило, с позиции вахтенного матроса или моториста-рулевого. В навигацию-2024 80% от общего числа рядового плавсостава пришлось на учащихся профильных учебных заведений.

«Для нас очень важно, что с каждым годом все больше ребят хотят пройти практику именно в Волжском пароходстве, многие из них возвращаются к нам повторно. Наш плавсостав помогает ребятам освоиться на флоте: делится опытом, направляет, показывает на своем примере, создает все условия для профессионального роста. И по отзывам курсантов мы понимаем, как это для них ценно. Надеемся, что скоро ребята станут частью нашей большой команды, мы со своей стороны делаем для этого все возможное», — говорит Анастасия Царская, директор по работе с персоналом Волжского пароходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Курсанты на открытии аудитории в Волгоградском техникуме водного транспорта им адмирала флота Н.Д.Сергеева Курсанты НРУ им И.П. Кулибина несут вымпел Волжского пароходства на открытии молодежной речной навигации 2024 Следующая фотография 1 / 2 Курсанты на открытии аудитории в Волгоградском техникуме водного транспорта им адмирала флота Н.Д.Сергеева Курсанты НРУ им И.П. Кулибина несут вымпел Волжского пароходства на открытии молодежной речной навигации 2024

В 2024 году на борту теплоходов компании работали курсанты образовательных учреждений, с которыми на протяжении нескольких лет сотрудничает Волжское пароходство. Среди них:

• Волжский государственный университет водного транспорта (г. Нижний Новгород) и его филиалы в Уфе и Казани.

• Академия водного транспорта Российского университета транспорта (г. Москва).

• Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова (г. Санкт-Петербург).

• Сибирский государственный университет водного транспорта (г. Новосибирск).

• Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск).

• Нижегородское ордена «Знак Почета» речное училище им. И. П. Кулибина (г. Нижний Новгород).

• Каспийский институт морского и речного транспорта им. Ф. М. Апраксина (г. Астрахань).

• Волгоградский техникум водного транспорта им. Н. Д. Сергеева (г. Волгоград).

• Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий (г. Чкаловск).

• Городецкий Губернский колледж (г. Городец).

Количество образовательных партнеров на карте Волжского пароходство с каждым годом растет. Во время навигации-2024 на судах компании впервые прошли практику обучающиеся Новосибирского командного речного училища имени С. И. Дежнева, Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского (г. Благовещенск), Омского института водного транспорта, а также Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лучшие практиканты Сибирского государственного университета водного транспорта по итогам навигации-2024 Юнги Нижегородского детского речного училища на экскурсии в Российском университете транспорта, организованной Волжским пароходством Студентки Городецкого Губернского колледжа на финале конкурса профмастерства поваров Волжского пароходства в Москве Следующая фотография 1 / 3 Лучшие практиканты Сибирского государственного университета водного транспорта по итогам навигации-2024 Юнги Нижегородского детского речного училища на экскурсии в Российском университете транспорта, организованной Волжским пароходством Студентки Городецкого Губернского колледжа на финале конкурса профмастерства поваров Волжского пароходства в Москве

Работу с курсантами профильных вузов компания начинает еще до момента их трудоустройства, привлекая флотскую молодежь к участию в корпоративных мероприятиях и отраслевых спецпроектах. Так, в этом году три студентки Городецкого Губернского колледжа наравне с действующими специалистами участвовали в конкурсе профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства в Москве, в апреле курсанты нижегородских образовательных учреждений открывали вместе с представителями компании навигацию на Верхней Волге и молодежную навигацию, с июня по август будущие моряки и речники выполняли задания онлайн-марафона «Будни на судне» и вели блоги для уникального проекта о практике «Алло, мам!».

Партнерство компании и образовательных учреждений продолжается и на берегу: за последние два года Волжское пароходство открыло пять брендированных аудиторий, в которых уже сейчас учатся курсанты: в 2024 году в Волгоградском техникуме водного транспорта и в Нижегородском детском речном пароходстве, годом ранее — в Государственном университете морского и речного флота им. С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена «Знак Почета» речном училище им. И. П. Кулибина.

Справка: Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.

АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»