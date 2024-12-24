В Чувашии утвердили стратегию по развитию туризма до 2035 года

В Чувашии приняли стратегию по развитию туризма до 2035 года. Соответствующее распоряжение Кабмина республики подписал глава региона Олег Николаев.

В пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева рассказали, что стратегия предлагает разделить Чувашию на 14 туристических территорий: «Чебоксарская», «Цивильская», «Заволжская», «Мариинско-Посадская», «Ядринская», «Канашская», «Козловская», «Урмарская», «Вурнарская», «Батыревская», «Шумерлинская», «Алатырская», «Ибресинская», «Шемуршинская».

«Стратегия должна переориентировать туристический спрос с зарубежных стран на внутренний туризм в России», — заявил Олег Николаев.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов рассказал, что бизнес подключается к созданию туристической инфраструктуры в городах и округах Чувашии. В шести муниципалитетах строятся глэмпинги, а в Алатыре недавно открылась трехзвездочная гостиница.

По предварительной оценке, турпоток в Чувашии в 2024 году вырастет в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом. К 2030 году республику могут посетить 1,7 млн человек. Турпоток речным транспортом по сравнению с 2020 годом увеличился почти в 4 раза.

Ожидается, что доходы средств размещения в этом году будут в 3,9 раза больше, чем в 2020 году. Планируется, что к 2030 году совокупный объем платных услуг в сфере туризма составит 8 млрд руб.

Ранее Олег Николаев в интервью «Ъ Волга-Урал» рассказал, что к 2025 году в республике откроются две пятизвездочные гостиницы на общую сумму около 2 млрд руб.

Диана Соловьёва