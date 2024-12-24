В Сатке приставы добились выплаты морального ущерба семье погибшего слесаря

Судебные приставы Саткинского городского отделения перечислили супруге и детям погибшего слесаря 2 млн руб. от работодателя в качестве возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Суд установил, что слесарь-сантехник работал на предприятии, обслуживающем тепловые агрегаты. Во время ремонта водовода и откачки канализационных стоков он решил помочь водителю илососной машины, чтобы тот мог аккуратно припарковаться к мобильному туалету, который необходимо было очистить. Однако в ходе маневра транспорт наехал на слесаря задним колесом, из-за чего он погиб на месте. Суд постановил взыскать по 500 тыс. руб. в пользу супруги и трех детей работника, всего — 2 млн руб.

После поступления документов к приставам был применен полный и исчерпывающий комплекс мер принудительного исполнения: арест счетов, запрет регистрационных действий с принадлежащим предприятию транспортом, предупреждение руководителя об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, назначение исполнительского сбора — по 35 тыс. руб. по каждому производству. В итоге приставам перечислили необходимую сумму, которую после отправили на счета семьи погибшего.

Виталина Ярховска