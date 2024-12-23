На границе Сочи с Абхазией задержали минивэн с контрабандой сигарет

В Сочи на границе с Абхазией задержали минивэн с тайниками, в которых были контрабандные сигареты. Таможенники обнаружили 1 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Груз остановили на таможенном посту «Адлер» в ходе контроля транспортных средств – сигареты перевозили в автомобиле TOYOTA ALPHARD, прибывшем из соседней республики. Иномарку, вызвавшую подозрение, направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, в результате которого таможенники установили наличие в машине посторонних вложений.

Таможенники обнаружили несколько тайников, в которых была спрятана табачная продукция. Сигареты нашли под водительским и передним пассажирским сидениями, а также в других тайниках.

Все тайники демонтировали. Из машины достали 1 тыс. пачек сигарет марки «CENTER» без российских акцизных марок и специальной маркировки. Товар и саму машину изъяли. Образцы отправили на экспертизу, нарушителя планируют привлечь к ответственности.

Вячеслав Рыжков