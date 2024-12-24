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Коммерсантъ FM
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Рынок коммерческой недвижимости Татарстана переходит на наличные и лизинг

Ключевая ставка склонила рынок Татарстана к лизингу и покупке коммерческой недвижимости за наличные и переводу. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил генеральный директор ООО «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

Алексей Долгих отметил, что стоимость коммерческой недвижимости в Казани за последние полтора года значительно возросла, достигнув отметки в 800 тыс. руб. за квадратный метр. Цены уже превышают уровни в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе, приближаясь к ценам в Санкт-Петербурге.

«Если несколько лет назад нормой считался срок окупаемости недвижимости 5–6 лет, то сейчас этот показатель увеличился до 10–11 лет»,— добавил Алексей Долгих.

Подробности читайте в материале «Склады не сдаются».

Влас Северин

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