В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными сократился на 36% за месяц

Банки Челябинской области в ноябре 2024 года выдали 30,47 тыс. кредитов наличными на общую сумму 3,85 млрд руб. Это на 21% и 36% соответственно меньше, чем в октябре, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В ноябре средний чек кредита в регионе уменьшился с 157 тыс. до 126 тыс. руб., а средний срок — с 26 до 23 месяцев.

В целом по России банки оформили за ноябрь 1,38 млн кредитов наличными на сумму 193,49 млрд руб. Показатели снизились за месяц на 20% и 35% соответственно. Средний размер кредитного займа составил примерно 141 тыс. руб., сократившись на 18%, а средний срок уменьшился с 27 до 24 месяцев.