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Более 700 тюменцев заболели описторхозом после поедания речной рыбы в 2024 году

В Тюменской области с начала 2024 года 740 человек заразились описторхозом, вызванным паразитом-сосальщиком, который часто встречается в речной рыбе, сообщили порталу 72.ru в областном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди заболевших чуть больше 5% — дети, что составляет не менее 35 несовершеннолетних. За 11 месяцев показатель заболеваемости составил 45,6 на 100 тыс. населения, что на 41% ниже уровня прошлого года. Основной причиной заражения является употребление в пищу рыбы карповых пород, такой как язь, лещ и чебак, которая была плохо обработана.

Описторхоз — паразитарное заболевание, поражающее желчевыводящие протоки, желчный пузырь и поджелудочную железу. Симптомы начинают проявляться внезапно через две-три недели после заражения, они включают в себя лихорадку, слабость и снижение аппетита. Паразитарный червь может жить в организме десятилетиями.

Напомним, в Югорске и Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за первые семь месяцев 2024 года у 66 человек был выявлен хронический описторхоз, которым они заболели после употребления речной рыбы.

Ирина Пичурина

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