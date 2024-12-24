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В Башкирии расследуют гибель слесаря при падении в колодец

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 37-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ Раевского МУП «Агротехснаб», сообщает пресс-служба ведомства. 20 декабря в селе Раевский Альшеевского района работник упал в канализационный колодец и скончался от травм.

МУП по материально-техническому обеспечению «Агротехснаб» (бывшее МУП «Раевский Водоканал», МУП по МТС «Альшеевскагропромснаб»), по данным Rusprofile, зарегистрировано в апреле 2005 года в селе Раевский. Компания занимается очисткой воды для питьевых и промышленных нужд. В 2025 году при нулевой прибыли выручка составила 27 млн руб. Учредителем является Раевский сельсовет.

Майя Иванова

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