Полпред Жога: подростков инструктировали для поджога снегоуборщика в Тобольске

Подростки, которые подожгли снегоуборочную машину на базе РЖД в Тобольске (Тюменская область), получали инструкции через Telegram, сообщил полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел 22 декабря. Господин Жога подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу с подрастающим поколением и проводить в школах беседы по правилам безопасности в интернете. «Уральские подростки не первый раз становятся жертвами неизвестных личностей, которые подстрекают их к совершению преступлений — поджогов и иных диверсий на объектах инфраструктуры, обещая за это денежное вознаграждение различного размера. Наша задача — защитить детей от пагубного влияния»,— сказал полпред.

По данным Baza, на окраине Тобольска неизвестные подожгли снегоуборочную технику, а ту, что не смогли поджечь — облили белой краской. На месте были обнаружены три пакета с пожарным углем, бутылка из-под краски, след обуви 36 размера и два открытых огнетушителя. Оперативники задержали трех мальчиков — двух девятиклассников и пятиклассника, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о теракте. Старших подростков поместили в ИВС, младшего — в Центр временного содержания для несовершеннолетних, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Ирина Пичурина