Курултай Башкирии предложил наказывать популярных блогеров без регистрации

Депутаты Курултая Башкирии намерены предусмотреть ответственность для блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков, не зарегистрировавшихся в Роскомнадзоре. Соответствующие поправки предложено внести в КоАП РФ.

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Решение было принято на парламентских слушаниях, посвященных вопросам государственной информационной политики, сообщила пресс-служба Курултая.

«На сегодня законом предусмотрена обязанность блогеров с большим числом подписчиков передавать данные о себе в Роскомнадзор, но ответственности за ее неисполнение нет. Этот пробел необходимо восполнить»,— прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Деанонимизация популярных пабликов, по его мнению, — необходимость, продиктованная растущим влиянием интернет-контента на общество. Прежде, отметил господин Толкачев, поставщиками новостей были «традиционные СМИ: телевидение, радио, печатные издания», которые проверяли информацию и несли за нее ответственность. В социальных сетях и мессенджерах такой верификации, контроля и ответственности нет. Поэтому, считает спикер Курултая, интернет-паблики становятся «инструментом манипуляции мнением и настроениями граждан, используются для разжигания конфликтов, достижения экстремистских и других противоправных целей». Информационные ресурсы с широкой аудиторией с точки зрения безопасности точки зрения безопасности государства и общества не могут быть анонимными, говорится в пресс-релизе.

Наталья Балыкова