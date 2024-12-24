Самыми аварийными городами Среднего Урала стали Екатеринбург и Нижний Тагил

В Свердловской области по итогам 2024 года самыми аварийными городами по количеству смертельных ДТП стали Екатеринбург и Нижний Тагил, сообщил в эфире ОТВ главный государственный инспектор безопасности дорожного движения области Алексей Спиридонов.

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По его словам, за год в Екатеринбурге в результате ДТП погиб 71 человек, в Нижнем Тагиле также наблюдается рост числа гибелей. «Где-то не хватает средств технического регулирования дорожного движения, где-то не успевают инспекторы ДПС, где-то не хватает вежливости водителей на дорогах, это, наверное, в 50% случаев в нашем субъекте происходит»,— рассказал Алексей Спиридонов.

Больше всего смертельных аварий в этом году происходило на трассе Екатеринбург — Тюмень, за ней следуют Екатеринбург — Шадринск — Курган и Екатеринбург — Пермь. В 2025 году, считает инспектор, тяжесть последствий ДТП может снизиться за счет частичного расширения до четырех полос с разделением транспортных потоков на Тюменском и Пермском направлениях.

Под конец года, по информации на 23 декабря, на территории Среднего Урала зафиксировано 2643 ДТП, в которых погибло 315 человек. Чаще всего они происходили из-за несоблюдения скоростного режима и выезда на встречную полосу движения.

Напомним, в Екатеринбурге за 10 месяцев 2024 года произошло более 17,5 тыс. ДТП, из которых 974 аварий — с пострадавшими, из них 60 человек погибли, 1,2 тыс. человек получили травмы различной степени тяжести. В большинстве случаев очаг аварий приходился на Ленинский район Екатеринбурга.

Ирина Пичурина