Чернышенко рассказал, как решались вопросы на прямой линии с Путиным

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что многие вопросы граждан в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были решены еще до окончания мероприятия благодаря оперативной работе координационного центра правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Заместители министров по всем направлениям находятся со специалистами, с аналитиками, которые обеспечивают мгновенный доступ ко всей информации, к нормативной базе, ...к информационным системам, в том числе и региональным, ... для принятия оперативного решения или выдачи поручений»,— сказал зампред правительства «РИА Новости».

По его словам, отработанный механизм межведомственного взаимодействия, а также кооперации внутри самих министерств позволили решить некоторые вопросы граждан до окончания прямой линии. «Был решен вопрос о тарифах для перелетов для многодетных семей, и тут же профильный вице-премьер Виталий Савельев соответствующие поручения Минтрансу дал»,— привел пример зампред правительства.

Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла 19 декабря в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Для обработки поступивших к моменту окончания трансляции 2,5 млн обращений впервые применяют нейросеть GigaChat от «Сбера».

О том, как главы регионов отреагировали на «Итоги года»,— в материале «Ъ» «Губернаторы спешат соответствовать линии».