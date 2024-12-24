Чернышенко рассказал, как решались вопросы на прямой линии с Путиным
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что многие вопросы граждан в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным были решены еще до окончания мероприятия благодаря оперативной работе координационного центра правительства.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Заместители министров по всем направлениям находятся со специалистами, с аналитиками, которые обеспечивают мгновенный доступ ко всей информации, к нормативной базе, ...к информационным системам, в том числе и региональным, ... для принятия оперативного решения или выдачи поручений»,— сказал зампред правительства «РИА Новости».
По его словам, отработанный механизм межведомственного взаимодействия, а также кооперации внутри самих министерств позволили решить некоторые вопросы граждан до окончания прямой линии. «Был решен вопрос о тарифах для перелетов для многодетных семей, и тут же профильный вице-премьер Виталий Савельев соответствующие поручения Минтрансу дал»,— привел пример зампред правительства.
Прямая линия с российским президентом, совмещенная с его пресс-конференцией, прошла 19 декабря в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Для обработки поступивших к моменту окончания трансляции 2,5 млн обращений впервые применяют нейросеть GigaChat от «Сбера».
О том, как главы регионов отреагировали на «Итоги года»,— в материале «Ъ» «Губернаторы спешат соответствовать линии».