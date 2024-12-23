Фонд промышленности Кубани направит 2,8 млрд рублей на поддержку предприятий

В 2024 году свыше 2,8 млрд руб. Фонд развития промышленности Краснодарского края направит на поддержку предприятий в виде льготных займов и грантов промышленным предприятиям. Это на 1 млрд руб. больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам первого заместителя министра промышленной политики края Михаила Дорожкова, средства были также направлены на модернизацию высокотехнологичных компаний и предприятий, которые занимаются импортозамещением. В частности, с помощью фонда реализуются проекты по строительству предприятия по промышленной переработке стекла в Краснодаре, созданию производства композитного стекла в Армавире, а также по производству продукции медицинского назначения и органобентонита в Северском районе.

Как отметил Михаил Дорожков, поддержка, оказываемая краю, возвращается в бюджет в виде налогов от заемщиков, частных инвестиций в развитие производств, а также позволяет создавать новые рабочие места.

Как отметил директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев, за 11 месяцев были достигнуты все поставленные перед организацией цели. Помимо финансирования, фонд организовал 34 экспозиции на отраслевых выставках. Более 860 предприятий получили консультации по программам льготного заемного финансирования. Он подчеркнул, что до конца года налоговые поступления от заемщиков фонда в консолидированный бюджет края достигнут 3,2 млрд руб. Объем средств, предоставленных на условиях софинансирования самими заемщиками, составит 1,3 млрд руб.

Благодаря поддержке фонда в этом году на предприятиях будет создано более 230 рабочих мест. Кроме того, по поручению губернатора в следующем году планируется приступить к реализации новой программы «Автоматизация и роботизация», которая будет финансировать проекты по внедрению цифровых и технологических решений.

В 2025 году Министерство промышленности Краснодарского края совместно с фондом проведут модернизацию промышленного портала региона и создадут на его основе Единую интернет-платформу для производителей промышленной продукции. Администрация города отмечает, что в планах организовать не менее 27 коллективных экспозиций кубанских компаний на отраслевых выставках, а также создать в рамках Фонда развития промышленности специализированное направление по управлению промышленными кластерами и их поддержке.

Алина Зорина