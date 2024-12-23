ХМАО и Свердловская область вошли в топ-10 регионов России по итогам 2024 года

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) и Свердловская область вошли в десятку регионов России итогового рейтинга 2024 года «РИА Новости», следует из списка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Югра заняла пятое место в рейтинге с итоговым баллом 68,89. Свердловская область оказалась на шестой строке (66,47 баллов). Кроме того, Тюменская область заняла 13 место (62,89 баллов), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 18 строчку, набрав 60,61 баллов.

В исследовании для каждого региона вычислялось среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2024 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Напомним, ранее трое глав городов Уральского Федерального округа (УрФО) вошли в десятку рейтинга лучших мэров России — ими стали мэры Тюмени, Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) и Салехарда (ЯНАО).

Ирина Пичурина