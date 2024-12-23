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На пляжах Анапы дежурят медработники

На пляжах Анапы, где ведутся работы по ликвидации последствий разлива мазута, дежурят медицинские работники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Волонтеров во время работы с нефтепродуктами призывают придерживаться нескольких правил: использовать перчатки, спецкостюмы, очки, респираторы и маски, а также регулярно менять респираторы по инструкции. Евгений Филиппов также отмечает, что необходимо работать с перерывами, отходить на безопасное расстояние, где нет запаха мазута.

При плохом самочувствии следует незамедлительно обратиться к медработникам. Сегодня за помощью пришли пять человек, никому госпитализация не понадобилась. Все получили медицинскую помощь на месте. В Анапе работают пять пунктов обогрева, которые расположены на побережье.

«Если у вас аллергия, хронические заболевания, проблемы с легкими, то лучше воздержаться от нахождения вблизи мазута»,— подчеркнул министр здравоохранения.

В соцсетях волонтеры сообщают о случаях отравления ядовитыми парами. Министерство здравоохранения Краснодарского края на запрос «Ъ-Кубань» по этому поводу не ответило.

Алина Зорина

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