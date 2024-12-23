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В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»

В отеле Novotel в понедельник, 23 декабря, состоялось открытие фотовыставки «Венгрия: город и природа». Экспозиция, организованная Уральской ассоциацией туризма (УАТ), включает в себя около 20 работ, посвященных архитектуре и природе Венгрии.

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Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя, бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя, бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шандор Фабиан, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге во время открытия выставки

Шандор Фабиан, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге во время открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие фотовыставки &quot;Венгрия: город и природа&quot;

Открытие фотовыставки "Венгрия: город и природа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, во время открытия выставки

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, во время открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алексей Фисенко во время общения с журналистами

Алексей Фисенко во время общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки &quot;Венгрия: город и природа&quot; генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя, бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Шандор Фабиан, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге во время открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие фотовыставки "Венгрия: город и природа"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, во время открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алексей Фисенко во время общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие выставки "Венгрия: город и природа" генерального консула Венгрии в Екатеринбурге Шандора Фабиана и предпринимателя Алексея Фисенко в отеле Novotel

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В экспозиции представлены фотографии, сделанные генеральным консулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом и бизнесменом, экс-депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Фисенко. В работах запечатлены достопримечательности Венгрии: здание венгерского парламента, Королевский дворец, а также Королевский манеж Будайской крепости. Последний ранее являлся зданием бывшей школы верховой езды в Будапеште. Оно было полностью разрушено во время Второй Мировой войны, а затем восстановлено в 2020-2021 годах.

«Манеж построили с нуля, и в каком-то смысле это новострой, при восстановлении которого были использованы изначальные чертежи. Рядом со зданием можно увидеть скульптуру, которая за время войны утратила 80% облика. Она тоже была восстановлена, и наблюдать за тем, как это было сделано, любопытно»,— рассказал Шандор Фабиан. Помимо архитектуры Венгрии, на выставке можно увидеть фотографии, на которых запечатлена природа страны.

Выставка «Венгрия: город и природа» будет работать на протяжении двух месяцев, вход на нее свободный.

Анастасия Таначева

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