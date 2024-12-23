В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Венгрия: город и природа»
В отеле Novotel в понедельник, 23 декабря, состоялось открытие фотовыставки «Венгрия: город и природа». Экспозиция, организованная Уральской ассоциацией туризма (УАТ), включает в себя около 20 работ, посвященных архитектуре и природе Венгрии.
В экспозиции представлены фотографии, сделанные генеральным консулом Венгрии в Екатеринбурге Шандором Фабианом и бизнесменом, экс-депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Фисенко. В работах запечатлены достопримечательности Венгрии: здание венгерского парламента, Королевский дворец, а также Королевский манеж Будайской крепости. Последний ранее являлся зданием бывшей школы верховой езды в Будапеште. Оно было полностью разрушено во время Второй Мировой войны, а затем восстановлено в 2020-2021 годах.
«Манеж построили с нуля, и в каком-то смысле это новострой, при восстановлении которого были использованы изначальные чертежи. Рядом со зданием можно увидеть скульптуру, которая за время войны утратила 80% облика. Она тоже была восстановлена, и наблюдать за тем, как это было сделано, любопытно»,— рассказал Шандор Фабиан. Помимо архитектуры Венгрии, на выставке можно увидеть фотографии, на которых запечатлена природа страны.
Выставка «Венгрия: город и природа» будет работать на протяжении двух месяцев, вход на нее свободный.