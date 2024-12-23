Житель Сургута погиб за рулем на трассе Тюмень — Омск

На трассе Тюмень — Омск в Тюменской области в результате ДТП за рулем машины погиб житель Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, на 32 км дороги автомобиль Kia врезался в металлическое ограждение, за рулем находился 63-летний водитель, который во время поездки почувствовал себя плохо. Его пассажирка не пострадала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в результате столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля на 120 км автодороги Тюмень — Омск в районе Заводоуковского городского округа погиб один человек, двое получили травмы.

Ирина Пичурина