На трассе Тюмень-Омск столкнулись три грузовика и легковушка, один человек погиб

В результате столкновения трех грузовиков и легкового автомобиля на 120-м км федеральной автодороги Тюмень-Омск (в районе Заводоуковского городского округа) погиб один человек, двое получили травмы, сообщила Тюменская Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

«Столкнулись три большегруза "КамАЗ", Scania и Renault, а также легковой автомобиль Lada Priora. В ДТП погиб 40-летний водитель грузовика Renault, житель Новгородской области»,— говорится в сообщении. Ранения получили водители Scania и «КамАЗа». Обстоятельства ДТП выясняются.

По данным ГИБДД, движение на участке федеральной трассы ограничено, объезд для легковых автомобилей через поселок Новая Заимка. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

Анастасия Лесникова