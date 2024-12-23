Ростовская логистическая компания выплатила задержанные зарплаты сотрудникам

После вмешательства прокуратуры ростовская компания выплатила задержанные зарплаты шести своим сотрудникам — сообщение об этом публикует пресс-служба ведомства. Источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об ООО ТД «Грин Лайн», занимающейся автомобильными грузоперевозками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В общей сложности руководство организации перечислило работникам задолженные 280 тыс. руб. Директора компании, которым, по данным сервиса Kartoteka.ru, является Артур Погосян, привлекли к административной ответственности. Частью 6. ст. 5.27 КоАП РФ ему предусмотрено наказание вплоть до штрафа в размере 20 тыс. руб.

Компания «Грин Лайн» учреждена в 2014 году. За 2023 год она получила 7,6 млн руб. чистой прибыли.

Дмитрий Ковалевский