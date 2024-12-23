РПЦ разработала курс помощи военным с ПТСР

Русская православная церковь (РПЦ) обучает священнослужителей работе с участниками боевых действий на Украине с диагностированными посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом рассказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин. По его словам, во всех епархиях РПЦ работа с такими военнослужащими ведется по специально разработанному курсу помощи, в координации с психиатрами и фондом «Защитники Отечества».

«То есть если нам, в нашу как бы сферу попадает военнослужащий, то мы будем стараться ему и его семье помогать, вне зависимости от вероисповедания, отношения к церкви»,— сказал господин Потокин на круглом столе в пресс-центре «Россия сегодня» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, епархии также работают с военнослужащими с алкогольными и наркотическими зависимостями, а также с теми, кого эти проблемы «привели на улицу», т. е. с военными, ставшими бездомными.

ПТСР (F43.1 по МКБ-10) — тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику.

Глава фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны в июне заявляла, что ПТСР в среднем диагностируется у 20% участников военной операции. Тогда госпожа Цивилева отмечала, что «проблемы на ранних стадиях» можно скорректировать работой психолога без медикаментозной терапии и социализацией. В качестве примеров способов борьбы с такими проблемами госпожа Цивилева привела спортивную реабилитацию и культурные мероприятия.

Полина Мотызлевская