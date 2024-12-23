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Жителя Кубани осудили за убийство супружеской пары пенсионеров

Краснодарский краевой суд признал виновным жителя ст. Ирклиевский Выселковского района в убийстве двух пенсионеров и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2021 года Александр Стешук из чужого частного дома в ст. Ирклиевский Выселковского района похитил чугунные плитки, общая стоимость которых составляет 4,5 тыс. руб. Через два дня он незаконно проник на территорию домовладения двух пенсионеров в поисках металлолома. Его заметил хозяин, который попытался задержать вора. Тогда Александр Стешук напал на мужчину и не менее 16 раз ударил его ножом. Пострадавший скончался на месте.

Пытаясь спрятать тело, он перенес его в летнюю кухню. На шум вышла жена хозяина дома. Преступник напал на женщину и нанес ей не менее девяти ударов ножом в разные части тела. В результате супруга погибшего скончалась. После этого осужденный проник в жилой дом пенсионеров, откуда украл более 139 тыс. руб. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он поджог простынь и покрывало, что привело к пожару и выгоранию мебели, предметов быта и другого имущества общей стоимостью свыше 140 тыс. руб.

Александр Стешук признан виновным по п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лиц из корыстных побуждений), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Алина Зорина

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