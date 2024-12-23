Евгений Куйвашев наградил лучших благотворителей Свердловской области 2024 года

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил дипломами и благодарственными письмами предпринимателей, глав муниципалитетов и представителей культуры и СМИ — их вручили на XXIX церемонии награждения лучших благотворителей 2024 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Лучшим благотворителем Свердловской области 2024 года признан вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, всего по итогам благотворительной деятельности определены пять лучших благотворителей и 104 победителя в сферах строительства, промышленности, культуры, здравоохранения и других — они вложили в благотворительность суммарно почти 23 млрд руб.

Церемония награждения благотворителей проводится в Свердловской области с 1996 года. По данным заместителя губернатора региона Дмитрия Ионина, за 29 лет на помощь нуждающимся было направлено более 296 млрд руб.

Напомним, в начале декабря на благотворительном аукционе Екатерининской Ассамблеи ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выкупили за 10 млн руб. Лот-приглашение получили генеральный директор группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский.

Ирина Пичурина