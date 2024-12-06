Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На аукционе Екатерининской Ассамблеи ужин с мэром Орловым выкупили за 10 млн руб

На аукционе Екатерининской Ассамблеи ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выкупили за 10 млн руб. Лот-приглашение получили генеральный директор группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский, сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Предыдущая фотография
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Настольное панно «Государственный символ – Герб России»

Настольное панно «Государственный символ – Герб России»

Фото: Пресс-служба СОСПП

Антикварный атлас всеобщей географии 1912 года под редакцией Р. Адлера

Антикварный атлас всеобщей географии 1912 года под редакцией Р. Адлера

Фото: Пресс-служба СОСПП

Следующая фотография
1 / 3

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Настольное панно «Государственный символ – Герб России»

Фото: Пресс-служба СОСПП

Антикварный атлас всеобщей географии 1912 года под редакцией Р. Адлера

Фото: Пресс-служба СОСПП

«В неформальной обстановке обладатели лота смогут обсудить с главой Екатеринбурга вопросы развития бизнеса, экономики и культуры нашего города»,— рассказали в СОСПП. Приглашение предназначено для четырех персон, ужин пройдет в «необычном историческом месте» Екатеринбурга.

На том же аукционе за 10 млн руб выкупили антикварный атлас всеобщей географии под редакцией Адлера 1912 года, а за 11 млн руб — настольное панно «Государственный символ – герб России».

Екатерининская Ассамблея – это ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится с 2011 года.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...