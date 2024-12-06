На аукционе Екатерининской Ассамблеи ужин с мэром Орловым выкупили за 10 млн руб

На аукционе Екатерининской Ассамблеи ужин с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым выкупили за 10 млн руб. Лот-приглашение получили генеральный директор группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский, сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Настольное панно «Государственный символ – Герб России» Фото: Пресс-служба СОСПП Антикварный атлас всеобщей географии 1912 года под редакцией Р. Адлера Фото: Пресс-служба СОСПП Следующая фотография 1 / 3 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Настольное панно «Государственный символ – Герб России» Фото: Пресс-служба СОСПП Антикварный атлас всеобщей географии 1912 года под редакцией Р. Адлера Фото: Пресс-служба СОСПП

«В неформальной обстановке обладатели лота смогут обсудить с главой Екатеринбурга вопросы развития бизнеса, экономики и культуры нашего города»,— рассказали в СОСПП. Приглашение предназначено для четырех персон, ужин пройдет в «необычном историческом месте» Екатеринбурга.

На том же аукционе за 10 млн руб выкупили антикварный атлас всеобщей географии под редакцией Адлера 1912 года, а за 11 млн руб — настольное панно «Государственный символ – герб России».

Екатерининская Ассамблея – это ежегодное благотворительное мероприятие, которое проводится с 2011 года.

Виталий Красиков