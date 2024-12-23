Уголовное дело из-за отравления и смерти ребенка возбудили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за смерти годовалой девочки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. По данным регионального управления СК РФ, ребенка с признаками отравления неустановленным веществом привезли вечером 13 декабря из деревни Новопокровской в детскую областную больницу.

Врачи пытались оказать ребенку необходимую медицинскую помощь, но спасти девочку не удалось.

Чтобы установить причины смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин