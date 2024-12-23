ФАС увеличит корабельный сбор для загранплавания в некоторый портах Кубани

Федеральная антимонопольная служба РФ изменила ставки корабельного сбора на услуги ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Информация об этом опубликована на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В двух из 10 портов, входящих в зону ответственности ФГБУ, планируют изменить размер сбора по ставке заграничного плавания. Меры затронут порты в Туапсе и Новороссийске.

В порту Новороссийска планируется увеличить размер сбора по ставке для судов загранплавания. Для наливных судов этот сбор вырастет с 4,38 руб. за 1 GT (валовая вместимость судна, брутто-регистровый тоннаж) до 5,01 руб. Для накатных, наплавных судов и контейнеровозов сбор увеличится с 2,8 руб. до 3,2 руб. Для всех остальных судов размер сбора возрастет с 3,99 руб. до 4,56 руб. Ставка корабельного сбора для каботажных судов останется прежней — 0,98 руб., 0,63 руб. и 0,9 руб. за 1 GT соответственно.

В порту Туапсе также ожидается увеличение корабельного сбора по ставке для судов загранплавания. Для наливных судов ставка вырастет до 5,66 руб. за 1 GT. Для накатных, наплавных судов и контейнеровозов — с 3,17 руб. до 3,62 руб. Для остальных типов судов сбор увеличится до 5,17 руб. Размер сбора по ставке каботажного плавания остается неизменным и соответствует действующему в порту Новороссийска. Планируемых изменений в этом аспекте не предвидится.

Размер корабельного сбора, который взимается за заграничное и каботажное плавание, останется неизменным по сравнению с действующими ставками в портах Анапы, Геленджика, Евпатории, Керчи, Севастополя, Тамани, Феодосии и Ялты.

Алина Зорина