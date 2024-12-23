ФАС увеличит корабельный сбор для загранплавания в некоторый портах Кубани
Федеральная антимонопольная служба РФ изменила ставки корабельного сбора на услуги ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Информация об этом опубликована на Федеральном портале проектов нормативных актов.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
В двух из 10 портов, входящих в зону ответственности ФГБУ, планируют изменить размер сбора по ставке заграничного плавания. Меры затронут порты в Туапсе и Новороссийске.
В порту Новороссийска планируется увеличить размер сбора по ставке для судов загранплавания. Для наливных судов этот сбор вырастет с 4,38 руб. за 1 GT (валовая вместимость судна, брутто-регистровый тоннаж) до 5,01 руб. Для накатных, наплавных судов и контейнеровозов сбор увеличится с 2,8 руб. до 3,2 руб. Для всех остальных судов размер сбора возрастет с 3,99 руб. до 4,56 руб. Ставка корабельного сбора для каботажных судов останется прежней — 0,98 руб., 0,63 руб. и 0,9 руб. за 1 GT соответственно.
В порту Туапсе также ожидается увеличение корабельного сбора по ставке для судов загранплавания. Для наливных судов ставка вырастет до 5,66 руб. за 1 GT. Для накатных, наплавных судов и контейнеровозов — с 3,17 руб. до 3,62 руб. Для остальных типов судов сбор увеличится до 5,17 руб. Размер сбора по ставке каботажного плавания остается неизменным и соответствует действующему в порту Новороссийска. Планируемых изменений в этом аспекте не предвидится.
Размер корабельного сбора, который взимается за заграничное и каботажное плавание, останется неизменным по сравнению с действующими ставками в портах Анапы, Геленджика, Евпатории, Керчи, Севастополя, Тамани, Феодосии и Ялты.