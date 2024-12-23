Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пляж Новороссийска обследуют после информации о мертвых дельфинах

Специалисты обследуют пляж Волочаевский после информации о мертвых дельфинах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Восточного внутригородского района Новороссийска.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о выброшенных на берег Новороссийска мертвых дельфинах. Администрация района передала информацию в специализированную организацию. В ближайшее время берег будет обследован, а мертвых млекопитающих вывезут.

Ранее директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказала о том, что из-за катастрофы в Черном море у дельфинов могут начаться вспышки заболеваний. Питание отравленной рыбой может негативно сказаться на их иммунитете.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...