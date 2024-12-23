Пляж Новороссийска обследуют после информации о мертвых дельфинах

Специалисты обследуют пляж Волочаевский после информации о мертвых дельфинах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Восточного внутригородского района Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В соцсетях распространилась информация о выброшенных на берег Новороссийска мертвых дельфинах. Администрация района передала информацию в специализированную организацию. В ближайшее время берег будет обследован, а мертвых млекопитающих вывезут.

Ранее директор научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» рассказала о том, что из-за катастрофы в Черном море у дельфинов могут начаться вспышки заболеваний. Питание отравленной рыбой может негативно сказаться на их иммунитете.

Алина Зорина