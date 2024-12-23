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Ростовские депутаты хотят изменить метод расчета средств на лекарства для детей

Депутаты законодательного собрания Ростовской области предлагают на федеральном уровне изменить методику расчета объема средств, которые идут на обеспечение детей-инвалидов необходимыми лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Одним из показателей размера выделяемых средств является норматив затрат в месяц на одного гражданина, получающего лекарства. В 2024 году размер норматива составил 1,2 тыс. руб., однако затраты на лекарственную терапию отдельных заболеваний значительно выше.

По словам председателя заксобрания Александра Ищенко, речь идет о расходах на лечение туберозного склероза, юношеского артрита и сахарного диабета. Выделяемых средств не хватает для лечения этой категории детей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о снижении на 1,5% среднего размера автокредита в Ростовской области. По состоянию на ноябрь 2024 года составил 1,28 млн руб.

Ева Китаева

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