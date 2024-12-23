Средний размер автокредита на Дону снизился и составил 1,28 млн рублей
Средний размер автокредита в Ростовской области по состоянию на ноябрь 2024 года составил 1,28 млн руб. По сравнению с октябрем текущего года он снизился на 1,5% (1,29 млн руб. месяцем ранее), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По показателю величины среднего размера автокредита, Ростовская область занимает 16 место среди российских регионов. В первую пятерку рейтинга входят Москва (1,79 млн руб., -8%), Московская область (1,68 млн руб., -1,9%), Санкт-Петербург (1,66 млн руб., -4,3%), Ленинградская область (1,56 млн руб., -3,2%) и Ханты-Мансийский АО (1,5 млн руб., -2,7%).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автокредита в России снижается четвертый месяц подряд. Так, по данным бюро, в ноябре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,33 млн. руб., снизившись по сравнению с
предыдущим месяцем на 4,4% (в октябре 2024 года - 1,39 млн. руб.).
«Снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года
макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам “хорошего кредитного качества”, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне»,— комментирует господин Волков.