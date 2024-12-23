Средний размер автокредита на Дону снизился и составил 1,28 млн рублей

Средний размер автокредита в Ростовской области по состоянию на ноябрь 2024 года составил 1,28 млн руб. По сравнению с октябрем текущего года он снизился на 1,5% (1,29 млн руб. месяцем ранее), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

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По показателю величины среднего размера автокредита, Ростовская область занимает 16 место среди российских регионов. В первую пятерку рейтинга входят Москва (1,79 млн руб., -8%), Московская область (1,68 млн руб., -1,9%), Санкт-Петербург (1,66 млн руб., -4,3%), Ленинградская область (1,56 млн руб., -3,2%) и Ханты-Мансийский АО (1,5 млн руб., -2,7%).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автокредита в России снижается четвертый месяц подряд. Так, по данным бюро, в ноябре 2024 года средний размер выданных автокредитов составил 1,33 млн. руб., снизившись по сравнению с

предыдущим месяцем на 4,4% (в октябре 2024 года - 1,39 млн. руб.).

«Снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине года

макропруденциальных ограничений в автокредитовании. В то же время стоит отметить, что банки продолжают предоставлять кредиты на покупку автомашин, прежде всего, заемщикам “хорошего кредитного качества”, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне»,— комментирует господин Волков.

Василий Хитрых