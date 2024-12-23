Никиту Михалкова оштрафовали на 300 рублей

Суд в Москве оштрафовал Никиту Михалкова на 300 руб. за несвоевременное предоставление сведений о страховых взносах Академии кинематографического и театрального искусства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным суда, господин Михалков не предоставил отчет по форме ЕФС-1 (единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в установленный срок. На судебном заседании он отсутствовал.

Суд вынес постановление о штрафе еще в прошлом месяце, отмечает агентство.