Губернатора Ростовской области удивила неподготовленность региона к зиме

На планерном совещании правительства Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь обратил внимание на жалобы дончан об отсутствии отопления. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Странно. Тем более, что ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону» — написал Юрий Слюсарь.

Отдельно глава Ростовской области упомянул Белую Калитву, в случае которой доклады о готовности к зиме сильно расходятся с реальностью. В связи с этим врио губернатора поручил в первую очередь проверить проблемные объекты, устранить нарушения и, в случае аварии, реагировать незамедлительно.

Дмитрий Ковалевский