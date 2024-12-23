Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатора Ростовской области удивила неподготовленность региона к зиме

На планерном совещании правительства Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь обратил внимание на жалобы дончан об отсутствии отопления. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Странно. Тем более, что ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону» — написал Юрий Слюсарь.

Отдельно глава Ростовской области упомянул Белую Калитву, в случае которой доклады о готовности к зиме сильно расходятся с реальностью. В связи с этим врио губернатора поручил в первую очередь проверить проблемные объекты, устранить нарушения и, в случае аварии, реагировать незамедлительно.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...