Застрелившего соседей из-за громкой музыки жителя Анапы заочно осудили на 14 лет

Краснодарский краевой суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года жителя Анапы, застрелившего из охотничьего ружья соседей в 2019 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В феврале 2019 года в селе Супсех Олег Хоменко застрелил своего пожилого соседа и его 30-летнего сына. Причиной стала громкая музыка.

В марте 2020 года коллегия присяжных заседателей посчитала, что анапчанин оборонялся. Тогда его признали виновным по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Суд на основании вердикта присяжных приговорил Олега Хоменко к двум годам исправительных работ. Из-за того, что виновный с февраля 2019 года находился под стражей, наказание его считалось отбытым, поскольку один день в СИЗО приравнивается к трем дням исправительных работ. В связи с этим виновный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Позже приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных отменили, но виновный скрылся. Поскольку анапчанин находится в федеральном розыске, суд заочно признал его виновным по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина