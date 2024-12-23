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В Сочи модернизируют коммунальную инфраструктуру за 4 млрд рублей

Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку Краснодарского края на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры Сочи. Общая стоимость работ составляет 4 млрд руб. Из них, как сообщили в пресс-службе ФРТ, фонд направит 2,6 млрд руб.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

За счет выделенных средств в Сочи построят и реконструируют 21,1 км сетей водоснабжения и водоотведения. В результате качество коммунальных услуг улучшится для 239 тыс. жителей Сочи, заявили в ФРТ.

Программой предусмотрено строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района Сочи. Как сообщают в ФРТ, также планируют обеспечить водоснабжением район «Благодать», реконструировать и построить объекты ЖКХ и инженерные сети в Адлерском районе, а также возвести магистральный канализационный коллектор в микрорайоне Соболевка Хостинского района.

Татьяна Ручкина

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