Положение об отрядах самообороны утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвердили положение об отрядах самообороны. Соответствующие изменения в декабре 2024 года внесены в указ губернатора от 28 октября 2022 года №231.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Согласно документу, отряды самообороны могут создаваться в муниципалитетах для усиления охраны важных государственных и специальных объектов, объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность в условиях специальной военной операции.

Отряды будут действовать на общественных началах, создавать и руководить ими будет глава муниципального образования. В решении о создании отряда будет указана численность, поименный состав, место нахождения, структура, а также материально-техническое и финансовое обеспечение при его необходимости. В отряды будут принимать граждан в возрасте от 30 до 65 лет, годных по состоянию здоровья. Среди ограничение на вступление — неснятые судимости.

Положение также регулирует случаи отчисления из отрядов. Среди них неправомерное применение оружия.

В примерной структуре отрядов предусмотрены командир, его заместитель, а также группы связи, оповещения, медицинского и материально-технического обеспечения.

Галина Шамберина