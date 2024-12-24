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«Донской бизнес хочет создавать витрины с исключительно местными товарами»

Эксперт АСИ Александр Нечушкин — о проблемах взаимодействия МСП и маркетплейсов

В Ростове-на-Дону обсудили законодательные аспекты работы маркетплейсов, а также нюансы, приводящие к конфликтным ситуациям. Предметом обсуждения стал презентованный ранее федеральный законопроект «О платформенной экономике в РФ», который может вступить в силу в сентябре 2025 года. Зампредседателя Общественной палаты Ростовской области, руководитель экспертной группы Агентства стратегических инициатив Александр Нечушкин перечислил ряд инициатив, которые, по его мнению, должны быть прописаны в новом законе, а также обозначил проблемы взаимодействия малых и средних предпринимателей (МСП) региона с крупными маркетплейсами.

Александр Нечушкин

Александр Нечушкин

Фото: предоставлено автором

Александр Нечушкин

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, очень незащищенной является позиция малого бизнеса при работе с маркетплейсами. Чаще всего донские предприниматели указывают на то, алгоритмы торговых платформ ограничивают продвижение региональных товаров, делая их менее заметными для покупателей. Агрегаторы определяют порядок отображения продукции, и те, кто умеет их грамотно использовать, могут продвигать свой товар выше в результатах поиска. Но мы же прекрасно понимаем, что фактически люди обращают внимание на первые несколько карточек. Поэтому донской бизнес, как и другие региональные производители, выступает за то, чтобы на маркетплейсы с учетом нового законодательства получили возможность создавать витрины, где будут представлены исключительно местные товары. Это не только повысит их узнаваемость среди российских потребителей, но и создаст более равные условия конкуренции, особенно важные для малого бизнеса. Предприниматели получат возможность продвигать свою уникальную и инновационную продукцию, в том числе, хенд-мейд.

Еще одна сложность, с которой сталкивается малый бизнес — навязывание определенных условий хранения и логистики. Например, маркетплейсы часто требуют от продавцов заранее завозить большие объемы товара на удаленные склады, что не всегда удобно для предпринимателей по разным причинам: не успели отреагировать на увеличение спроса, не имеют финансовых возможностей заготовить необходимое количество товаров. Хорошим решением было бы позволить продавцам доставлять продукцию непосредственно в пункты выдачи заказов и дополнить их по мере возможности. Я думаю, что это должно быть правом, предусмотренным в законе, который мы все ждем.

Проблема с ограничениями, акциями и комиссиями на маркетплейсах стоит уже не так остро, как раньше, но все еще актуальна из-за недостаточного понимания условий сотрудничества. Допустим, маркетплейсы могут в одностороннем порядке изменять условия акций, повышать цены на товары из-за повышенного спроса, не делясь дополнительной прибылью с предпринимателями, Таким образом, повышается риск финансовых потерь. Также продавцы порой неправильно рассчитывают комиссии или не замечают скрытых платежей. Необходимо не только законодательно регулировать отношения между маркетплейсами и предпринимателями, но и повышать финансовую грамотность последних. Регион этим занимается, но еще многое предстоит сделать.

По моему мнению, нужно ввести законодательные ограничения на размер штрафов. Они должны быть — это нормально, но не должны приводить к значительным финансовым потерям. Однако многие предприниматели опасаются, что в законе штрафы для продавцов станут меньше, но назначать их будут чаще. И в итоге мы получим то же самое.

Еще одна проблема, которая часто обсуждается нашими предпринимателями, заключается в непрозрачных алгоритмах ранжирования товара. Они действительно должны быть понятно прописаны в каждом маркетплейсе, но задача продавца — рассказать о своем товаре так, чтобы он продвигался алгоритмами. Здесь сетовать на закон, наверное, не стоит. Сейчас основная проблема не в том, что алгоритмы плохие, а в отсутствии унификации правового регулирования, деятельности агрегаторов, единых правил для маркетплейсов, продавцов и потребителей. Сейчас это не прописано ни в одном общем документе.

Установив общие требования к маркетплейсам и обеспечить равные условия для всех продавцов может рамочный закон. Однако, когда мы влезаем в торговлю с точки зрения единого закона, например, “О платформенной экономике в РФ”, то мы никогда не сможем докопаться до каждой мелочи. Технические детали, связанные с различными сферами деятельности маркетплейсов (торговля, образование, логистика и др.), должны быть прописаны в отраслевых законах. Поэтому необходим рамочный закон, дополненный соответствующими поправками в отраслевые законодательные акты. Такой подход позволит создать гибкую систему регулирования, способную адаптироваться к быстро меняющимся реалиям цифрового рынка».

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