Предполагаемого виновника ДТП у Туношны отправили под арест

Предполагаемого виновника ДТП со смертельным исходом, которое произошло 21 декабря в районе Туношны, отправили под арест до 20 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места ДТП в районе Туношны

Фото: Прокуратура Ярославской области Фото с места ДТП в районе Туношны

Фото: Прокуратура Ярославской области

По данным следствия, в 4:28 21 декабря водитель LADA Largus, находившийся в состоянии опьянения, при перестроении столкнулся с «ГАЗелью», которая впоследствии вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с «ГАЗелью NEXT». В результате аварии водители обеих «ГАЗелей» и один пассажир погибли, еще двоих пассажиров «ГАЗели NEXT» госпитализировали.

21-летний водитель LADA Largus обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Меру пресечения избирал Ярославский районный суд.

«Санкция части 6 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет»,— уточнили в суде.

Алла Чижова