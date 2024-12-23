В 2024 году более 7 тысяч жителей Кубани добровольно сдали кровь

С начала года более 7 тыс. кубанцев приняли участие в акции по добровольной донации крови. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

В 2024 году специалисты краевой станции переливания крови провели 132 выездных акции в муниципалитеты и на территории различных предприятий и организаций. Целью этих мероприятий было собрать кровь и ее компоненты для медицинских учреждений Краснодарского края. Благодаря добровольной сдачи крови врачи спасли жизнь более 1 тыс. пациентам с онкогематологическими заболеваниями.

В этом году запланированы последние выезды мобильного комплекса в три муниципальных образования края: 25 декабря — в ЦРБ Славянска-на-Кубани, 26 декабря — в ЦРБ станицы Динская, 27 декабря — в станцию переливания крови в Краснодаре. Любой желающий может стать участником акции. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Алина Зорина