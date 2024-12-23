Назначен временный начальник челябинского главного контрольного управления

Исполняющим обязанности начальника главного контрольного управления Челябинской области назначен первый заместитель руководителя Павел Перебатов. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, Павел Перебатов будет возглавлять ведомство до назначения постоянного начальника. За исполнения обязанностей руководителя он получит дополнительный оклад и надбавки.

Предыдущий начальник главного контрольного управления региона Дмитрий Агеев покинул должность 20 декабря по собственному желанию. С 23 декабря он назначен вице-мэром Челябинска по экономическому развитию.