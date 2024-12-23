Объем углубления морского подхода к Таганрогу составил 723 тыс. кубометров в 2024 году

Объем дноуглубительных работ на Таганрогском подходном канале (ТПК) в 2024 году составил 722,7 тыс. куб м, сообщает ИА «ПортНьюс» со ссылкой на ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». В прошлом году углубление дна ТПК составило 782 тыс. куб. м., отмечает ИА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таганрогский подходный канал является путем прохода судов в морской порт Таганрога и из него. Протяженность канала составляет 19 километров (10,3 морских мили). Его рабочая ширина — 80 м, навигационная глубина — 5 м.

Вместе с тем, в 2024 году в акватории плавпричала в порту Таганрог дноуглубление выполнено в объеме 2 тыс. куб. м, в порту Ейск - 102 тыс. куб. м, на Азово-Донском морском канале (АДМК) — 187,7 тыс. куб. м.

Работы обеспечивали многочерпаковые земснаряды «Кубань-2» и «Днестр», грунтоотвозные шаланды «Одесская-6», «Одесская-7», «Одесская-8», «Дельтовая-10», «Дельтовая-11» и «Таганрогская».

Сергей Иванов