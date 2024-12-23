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С начала года ярмарки выходного дня в Краснодаре посетили 300 тысяч человек

Около 300 тыс. человек посетили ярмарки выходного дня в Краснодаре с начала 2024 года. За это время было проведено 365 традиционных ярмарок, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, жители краевой столицы любят подобный формат покупок. На ярмарках всегда продают свежие фрукты и овощи, проверенное молоко и мясо. Особенно кубанских фермеров ценят гости региона.

Каждую неделю в Краснодар приезжают фермеры из 30 районов Краснодарского края. В этом году свои товары представили 620 участников, среди которых 203 — владельцы личных подсобных и фермерских хозяйств. С начала года они продали 610 т картофеля, 383 т капусты и 240 т лука.

В преддверии Нового года на Пушкинской площади проходит Рождественская ярмарка, которая будет работать с 10:00 до 23:00 до 12 января. А с 26 по 29 декабря жители Краснодара могут посетить Кубанскую ярмарку в выставочном комплексе «Экспоград Юг».

Алина Зорина

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