Челябинский суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятках экс-сотрудника Росгвардии

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление первой инстанции, которым бывшему заместителю начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергею Самохину продлили заключение под стражей до 15 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты в апелляции просили избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, однако заявление защитников не удовлетворили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Самохина, а также бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы челябинского управления Росгвардии задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по подозрению в превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), а экс-замначальника отдела – еще и в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что в ноябре 2023 года подозреваемые без оснований привлекли фиктивного директора частной охранной компании к административной ответственности за нарушения при оказании услуг, а фактического руководителя освободили от ответственности. Также с период с 2021-го по 2024 год Сергей Самохин получил от директора организации взятку в размере более 600 тыс. руб. взамен на покровительство и непроведение проверок.

Виталина Ярховска