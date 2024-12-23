В Магнитогорске прошел фестиваль «Уральская классика»

В магнитогорском курорте «Притяжение» прошел традиционный фестиваль «Уральская классика». Это детский социальный проект, инициированный капитанами хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егором Яковлевым и Григорием Паниным. Он объединил Олимпийских чемпионов разных видов спорта в их стремлении привить детям любовь к здоровому образу жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петруша Фото: Сергей Петруша

Организаторами фестиваля выступили Магнитогорский металлургический комбинат, ООО «Территория Притяжения» и два спортивных клуба.

Сменив замёрзшую гладь озера Банное на лёд специально построенной площадки на территории магнитогорского городского курорта «Притяжение», в прошлую субботу хоккейная «классика» трансформировалась в полноценный зимний спортивный фестиваль федерального масштаба.

В Притяжение проект «переехал» минувшим летом. Григорий Панин и Егор Яковлев не стали дожидаться зимы и задействовали новый формат для своего детища. 31 августа звёзды КХЛ, которых хоккеисты пригласили в Магнитогорск перед началом очередного сезона, сменили коньки и шайбы на бутсы и мячи и проводили лето футбольным матчем.

Кульминацией же нынешнего зимнего фестиваля стал хоккей. Детям, занимающимся другими видами спорта, тоже было уделено много внимания. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт приняли участие в лыжном масс-старте, а победитель этапа Кубка мира по сноуборду Игорь Слуев и начинавшая путь в большой спорт в Магнитогорске призёр Всемирной Универсиады по ски-кроссу Лидия Григоренко провели мастер-класс по горным лыжам и сноуборду.

Александр Легков добавил звёздности традиционному магнитогорскому забегу «5 верст», в котором, наряду с постоянными бегунами, приняли участие воспитанники магнитогорской хоккейной школы и звёзды из разных видов спорта, а затем показал мастер-класс в лыжном масс-старте.

«Впечатления самые лучшие. Я сам сегодня проехал 30 километров, и могу сказать, что трассы в «Притяжении» подготовлены идеально, потому, что у вас есть ветер, - отметил Александр Легков, - Это большой плюс, который отличает это место. Самое главное – есть азарт у детей. Поэтому продолжайте в том же духе, тренируйтесь. И из Магнитогорска будут только Олимпийские чемпионы, поэтому – только вперёд».

Сменив лыжи на коньки, Александр Легков вышел и на лёд в хоккейном гала-матче, присоединившись к действующим и бывшим хоккеистам «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Также на специальной построенной ледовой коробке появились другие спортивные звёзды, блогеры и актеры. Масштаб личностей, как и обещали организаторы, впечатлял: олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный, актёры рейтингового сериала «Молодёжка» Влад Канопка, Матвей Зубалевич, Игорь Огурцов, блогеры Hockey Stigg, Артём Шаков, Володя XXL, победитель проекта «Танцы на ТНТ. Битва сезонов» Антон Пануфник, боец UFC Ринат Фахретдинов (Гладиатор), силовой экстремал из Уфы Руслан JAGUAR Садыков …

Как и подобает, Егора Яковлева и Григория Панина поддержали их партнёры по «Металлургу» и «Салавату Юлаеву», а также работающие в системе магнитогорского и уфимского хоккейных клубов бывшие хоккеисты. В команду олимпийского чемпиона Яковлева вместе с ним вошли ещё два магнитогорских олимпионика – Василий Кошечкин и Сергей Мозякин, а также хоккеисты нынешнего состава «Металлурга» Илья Набоков, Денис Зернов, Данила Юров, Егор Коробкин. Олимпийские чемпионы из других видов спорта – гимнаст Никита Нагорный и лыжник Александр Легков – тоже присоединились к магнитогорцам. Было на кого посмотреть и в команде Панина. Это главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, хоккеисты уфимского клуба Александр Самонов, Алексей Василевский, Пётр Хохряков, Данил Алалыкин, Никита Зоркин.

Символично, что автором первого гола стал Сергей Мозякин, лучший бомбардир и снайпер в истории отечественных хоккейных чемпионатов. Потом команда Панина забросила четыре шайбы подряд, но «яковлевцы» быстро отыгралась. Начало этой погони положила результативная комбинация с участием олимпийских чемпионов – с передачи Василия Кошечкина шайбу забросил Александр Легков. Победу одержала команда Яковлева.

«Это отсылка в детство, когда мы выходили играть на каток и шёл снег. Тогда, правда, столько зрителей не было. Классное и душевное мероприятие!» – поделился впечатлениями после матча форвард «Металлурга» Егор Коробкин

Затем взрослые участники провели целую серию встреч вместе с детьми – настоящий мини-турнир. На ледовую площадку бок о бок с чемпионами и другими именитыми гостями по очереди вышли юные спортсмены четырёх возрастных групп: 6–7, 8–9, 9–11 и 12–14 лет. Поиграть с состоявшимися хоккеистами для них не только в радость, но и на пользу.

«В этом году заявку на участие в уникальном турнире капитанов ХК «Металлург» Егора Яковлева и ХК «Салават Юлаев» Григория Панина подали свыше 150 детей от 6 до 14 лет из Челябинской области и Башкортостана. От них не требовалось подтверждать уровень катания – каждому надо было лишь рассказать в социальных сетях о том, почему именно он должен попасть в одну из команд», – сообщили организаторы фестиваля.

«Очень положительные эмоции! – подытожил яркий спортивный праздник капитан «Металлурга» Егор Яковлев. – Мы чуть-чуть изменили локацию и сам формат – получился настоящий фестиваль спорта. Парк «Притяжение» – это курорт в городе. Здесь есть замёрзшее озеро и горнолыжные склоны – больше возможностей для организации большого фестиваля. Дети кайфуют, получают эмоции – это самое главное! Значит, двигаемся в правильном направлении».

ПАО «ММК»