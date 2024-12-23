Число ВИЧ-инфицированных пациентов на Кубани сократилось на 21%
В Краснодарском крае число ВИЧ-инфицированных пациентов снизилось на 21%. С января по ноябрь этого года было зарегистрировано более 1,4 тыс. заболевших, пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По состоянию на 1 декабря 2024 года около 87% ВИЧ-инфицированных, которые состоят на учете в медицинских учреждениях региона, получили антиретровирусную терапию. За год этот показатель вырос на 3%. В ведомстве отметили, что в Краснодарском крае ежегодно выделяется необходимое финансирование для проведения профилактических мероприятий среди населения и лечения людей, инфицированных ВИЧ, из средств как федерального, так и краевого бюджетов.
В Министерстве здравоохранения региона также сообщили, что по состоянию на 1 декабря 2024 года в регионе родилось более 280 детей от ВИЧ-инфицированных матерей. Однако только у троих из них диагноз был подтвержден.