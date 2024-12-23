Будущее начинается вместе с OMODA C5

Новый OMODA С5 стильный фастбэк-кроссовер, вдохновленный авангардным искусством. Его дизайн сочетает функциональность и эстетику, предлагая не только привлекательный внешний вид, но и удовольствие от вождения.

Обновленный дизайн

OMODA С5 разработан в рамках концепции Art in Motion. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулём

Премиальный комфорт

Модель оборудована полным набором комфортных функций. Спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой, повышенная шумоизоляция и премиальная аудиосистема Sony с восемью динамиками. Забудьте о проводах — беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto.

Безопасность

Рейтинг безопасности 5 звезд по результатам испытаний Euro NCAP, 6 подушек безопасности и самые современные системы помощи ADAS на страже вашего спокойствия, доля высокопрочных сталей в конструкции кузова более 78%.

Динамика и управляемость

Двигатели 1.5T 2WD 147 л.c CVT9 или 1.6T АWD 150 л.с DCT7 разработаны совместно инженерами австрийской компании AVL, признанным лидером по настройке двигателей. 2 типа привода на выбор (передний и полный), полный привод от всемирно известных поставщиков ZF или BorgWarner.

Зимний пакет

Полный набор зимних опций: электрический обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.

Новый OMODA С5 - это современный стиль и динамика в одном. Обновленная решетка радиатора, яркие цвета и элегантные 18-дюймовые литые диски придают автомобилю изысканность и новизну. Сохраняя знакомые черты в новом дизайне. Почувствуйте стиль!

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* Акция действует в период с 01.12.2024 до 31.12.2024 г. С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону +78612121515 * Под скидкой по программе Трейдин понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официального дилера OMODA АВТО ДЛЯ ВАС +78612121515. 6 Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: CHERY / EXEED / OMODA / JAECOO / Audi / Volkswagen / BMW / Land Rover / Mercedes-Benz / Skoda 7 Условия не комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы OMODA Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; ПАО «РОСБАНК», Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.; 8 Для автомобилей 2024 года выпуска/модельного ряда. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели, комплектации, оснащение и прочие подробности уточняйте у официального дилера OMODA АВТО ДЛЯ ВАС +78612121515

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