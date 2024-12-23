Уфимец взыскал с компании более 971 тысячи рублей за недоставленную мебель

Октябрьский районный суд Уфы взыскал с ООО «Гауди Уфа» в пользу клиента 971,8 тыс. руб., в том числе 620,5 тыс. руб. процентов за пользование чужими деньгами, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

По данным ведомства, уфимец заключил договор с «Гауди Уфа» на изготовление мебели по индивидуальному проекту, однако компания не доставила мебель в установленный срок. Клиент неоднократно просил подрядчика привезти мебель и компенсировать долгое ожидание, но фирма переносила доставку.

ООО «Гауди Уфа», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в феврале 2020 года. Компания занимается производством мебели для офисов и магазинов. Владельцем является Ильгиз Равилов. В 2023 году выручка равнялась 22,2 млн руб., убыток составил 495 тыс. руб.

Майя Иванова