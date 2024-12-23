Синоптики прогнозируют оттепель в Москве в новогоднюю ночь

В Москве 31 декабря и 1 января не ожидается метелей и снегопадов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти два дня температура воздуха будет выше климатической нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Расчеты различных моделей то усиливают, то ослабляют мороз в новогоднюю ночь в Москве. Но ясно, что погода и в последний день 2024 года и в первый день 2025 года не принесет ни метелей, ни снегопадов... Погода готовится порадовать и оттепелью и морозцем!» — написала госпожа Позднякова в Telegram.

На прошлой неделе в Москве объявляли оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ледяного дождя. По прогнозу Росгидрометцентра, сегодня, 23 декабря, в столице будет –1...+1°C (в Подмосковье –3...+2°C), облачно, небольшие осадки, гололедица. 24 декабря температура в Москве останется на том же уровне, в области немного опустится — до –4...+1°C, также ожидаются осадки.

В декабре в столице открылся сезон зимних видов спорта. Индустрия снега и льда становится экономическим драйвером мегаполиса. По оценкам экспертов, через шесть лет зимние спортивно-развлекательные программы позволят увеличить выручку туристической отрасли Москвы в 2,7 раза, до 3,6 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Экономика снега и льда».