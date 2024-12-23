В Кургане приняли работы по реконструкции Арбинских сооружений на 528 млн рублей

Управление капитального строительства Кургана приняло выполненные работы по реконструкции Арбинских сооружений на сумму 528 млн руб. Общая стоимость ремонта составляет 1,8 млрд руб., сообщает пресс-служба генерального подрядчика АО «Водный союз».

На данный момент на объекте смонтированы блочно-модульная котельная и распределительная трансформаторная станция, проложены тепловые сети и водоводы, частично кабельные сети и заземление. Также проведен капитальный ремонт одного из двух резервуаров чистой воды и контрольно-пропускного пункта. Смонтирован фундамент и каркас здания реагентов. В следующем году необходимо завершить строительство водопроводных, кабельных сетей и сетей заземления, отремонтировать второй резервуар чистой воды и насосную станцию первого подъема. Пуско-наладочные работы на станции запланированы на осень 2025 года.

Реконструкция сооружений началась в марте 2023 года. Реализация проекта, по данным АО «Водный союз», позволит очистить природную воду от марганца и повысить надежность самого объекта.

Виталина Ярховска