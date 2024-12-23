В 116 домах Таганрога снизили теплоснабжение из-за ремонта в котельной

Работу котельной на ул. Заводской в Таганроге остановили в связи с ремонтом. Из-за этого коммунальным службам пришлось временно снизить теплоснабжение 116 многоквартирных домов — сообщил в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Орлова Фото: Telegram-канал Сергея Орлова

Восстановить отопление планируют до 17:00, когда специалисты заменят запорную арматуру. Работу ведет МУП «Городское хозяйство».

Ранее в результате ракетного удара пострадала котельная по ул. Циолковского в Таганроге. Тогда без отопления остались 27 МКД.

Дмитрий Ковалевский