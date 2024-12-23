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Тюменца будут судить за тройное убийство, совершенное 11 лет назад

Перед Тюменским областным судом предстанет 44-летний житель Тюмени, обвиняемый в убийстве трех человек более десяти лет назад. Как рассказали в СУ СК России по Тюменской области, 2 марта 2013 года между между обвиняемым и его знакомыми произошел конфликт по улице Московский тракт, 102. Обвиняемый выстрелил не менее семи раз в сторону оппонентов.

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Фото: Егор Васильев, Коммерсантъ

Два человека скончались на месте происшествия, третий – спустя четыре дня после госпитализации. Один из пострадавших был также госпитализирован с огнестрельным ранением. Еще один участник конфликта не пострадал. После совершенного преступления обвиняемый скрылся в неизвестном направлении.

На первоначальном этапе следователи установили личность обвиняемого, но он покинул Тюменскую область и был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 11 лет он скрывался, проживая на территории РФ с поддельным паспортом. В апреле 2024 года обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ на территории Чеченской Республики и был заключен под стражу.

«Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)»,– говорится в сообщении пресс-службы Тюменской прокуратуры. По п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Анастасия Лесникова

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